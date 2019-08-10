الان تتابع مقتل 34 مسلحًا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لوجار – وكالات – الخليج 365
قُتل 34 مسلحا، على الأقل، من حركة طالبان في غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية، في أجزاء مختلفة من إقليم لوجار الأفغاني، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.
وقال بيان من فيلق الرعد 203 إن الغارات الجوية أسفرت أيضا عن إصابة 4 آخرين على الأقل.
وتابع فيلق الرعد أن الغارات الجوية دمرت مركبة محملة بالمتفجرات والذخائر.
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