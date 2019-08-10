الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 فلسطينيين عند حدود قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 4 فلسطينيين بالرصاص قرب السياج الحدودي في غزة يوم السبت.
وأضاف بيان للجيش على تويتر، أن هؤلاء الرجال كانوا مسلحين ببنادق وقذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية ألقيت إحداها على القوات الإسرائيلية.
وقال إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار بعد عبور أحد الفلسطينيين للسياج وقتلوهم.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، نقاط رصد عسكرية تابعة لحركة حماس شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وجاء القصف الإسرائيلي بعد سماع تبادل لإطلاق النار شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. وذكر شهود عيان أن منطقة السياج الحدود شهدت وجودا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية.
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