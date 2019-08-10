الجيش الايراني كشف عن منظومة "فلق" الرادارية

رعى قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، مراسم ازاحة الستار عن منظومة "فلق" الرادارية بعد إخضاعها لعمليات صيانة أساسية. وتغطي هذه المنظومة الرادارية مدى 400 كم وهي قادرة على الكشف عن مختلف انواع ​الصواريخ​؛ كروز والباليستية والطائرات المقاتلة حتى الاهداف الخفية (الشبح). واستغرقت عمليات الصيانة الاساسية (اوفرهول) لهذه المنظومة الرادارية 2300 شخص /ساعة عمل من قبل الخبراء.

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