هاشم: الاستقرار السياسي مطلب وضرورة في هذه اللحظة الدقيقة

اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "عندما يرتقي رجال الدولة بمواقفهم الى مستوى المسؤولية الوطنية ومقاربة الأزمات من زاوية الأخطار والتحديات التي تحيط بوطننا والمنطقة ، لا نستغرب ان نرى الصورة الجامعة ولقاء المصارحة والمصالحة"، مضيفا:"بوركت كل الجهود التي ساهمت في كل المسار انطلاقا من مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ونجاح رهان اللبنانيين على قامته ودوره وموقعه و الدور والجهد الذي بذله المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وكل جهد وطاقة من كل المواقع".
ورأى هاشم أن "الإرادة الوطنية متى توفرت قادرة على تذليل الصعاب وانجاز المطلوب، فالاستقرار السياسي مطلب وضرورة في هذه اللحظة الدقيقة من حياة وطننا".
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