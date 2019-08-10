هاشم: الاستقرار السياسي مطلب وضرورة في هذه اللحظة الدقيقة

اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "عندما يرتقي رجال ​الدولة​ بمواقفهم الى مستوى المسؤولية الوطنية ومقاربة الأزمات من زاوية الأخطار والتحديات التي تحيط بوطننا والمنطقة ، لا نستغرب ان نرى الصورة الجامعة ولقاء المصارحة والمصالحة"، مضيفا:"بوركت كل الجهود التي ساهمت في كل المسار انطلاقا من مبادرة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ونجاح رهان اللبنانيين على قامته ودوره وموقعه و الدور والجهد الذي بذله المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ وكل جهد وطاقة من كل المواقع".

ورأى هاشم أن "الإرادة الوطنية متى توفرت قادرة على تذليل الصعاب وانجاز المطلوب، فالاستقرار السياسي مطلب وضرورة في هذه اللحظة الدقيقة من حياة وطننا".