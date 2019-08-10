عبدالله: مطلوب من الحكومة خطوات سريعة ومدروسة لمشكلة النفايات

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "المطلوب من ​الحكومة​ خطوات سريعة ومدروسة ل​مشكلة النفايات​ المداهمة لكل المناطق وللبيئة بشكل عام،تستند على المعايير العلمية والامكانات المتاحة، انطلاقا من القانون المقر لهذه الغاية من ​المجلس النيابي​".

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