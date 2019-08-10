سليمان: ليت لقاء المصارحة والمصالحة يتوسع ليحيي هيئة الحوار الوطني

علق ​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​ على لقاء المصارحة والمصالحة، قائلا: "أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً. ليت لقاء المصارحة والمصالحة يوم امس يتوسع ليحيي ​هيئة الحوار الوطني​"، مشيرا الى أن "تركيبة الهيئة تشبه الهيئة الوطنية ل​الغاء الطائفية​ السياسية وفق ​الدستور​ ، لنبدأ من هنا، الوطن في خطر"، معتبرا أن "المصارحة هي الحقيقة التي هي طريق الحوار".

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