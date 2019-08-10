الحسين مرحبا بنتائج إجتماع بعبدا: ليكون العمل مكثفاً لتعويض ما فات

رحب رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ بنتائج الإجتماع الذي عقد في ​قصر بعبدا​، متمنياً أن "يكون قد طوى الصفحة الاخيرة سياسياً ليعود ​مجلس الوزراء​ الى العمل في وقت تبلغ المصاعب المعيشية والاقتصادية ذروتها".

وأمل حسين أن "يكون العمل مكثفاً في المرحلة المقبلة لتعويض ما فات من وقت لان المواطن اللبناني بات يرزح تحت وطأة مشاكل كبيرة لا قدرة له على تحملها".