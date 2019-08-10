اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني، في بيان أن "العيد هذا العام عيدان، الأول بحلول عيد الاضحى ، عسى أن يعيده الله على الجميع بالخير وعلى لبنان بالاستقرار. اما الثاني فبالحلحة السياسية بعد الازمة التي المّت بالبلد".
وشدد على أن "لبنان يكفيه تقديم الاضاحي، فالوقت حان للنهوض بالبلد والاهتمام بمصالح الناس، وتخطي الخلافات السياسية لاعادة انتظام مؤسسات الدولة من أجل بناء وطن قادر على تلبية طموحات شبابه".
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: الوقت حان للنهوض بالبلد والاهتمام بمصالح الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.