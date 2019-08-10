البعريني: الوقت حان للنهوض بالبلد والاهتمام بمصالح الناس

اعتبر عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​، في بيان أن "العيد هذا العام عيدان، الأول بحلول ​عيد الاضحى​ ، عسى أن يعيده الله على الجميع بالخير وعلى ​لبنان​ بالاستقرار. اما الثاني فبالحلحة السياسية بعد الازمة التي المّت بالبلد".

وشدد على أن "لبنان يكفيه تقديم الاضاحي، فالوقت حان للنهوض بالبلد والاهتمام بمصالح الناس، وتخطي الخلافات السياسية لاعادة انتظام مؤسسات الدولة من أجل بناء وطن قادر على تلبية طموحات شبابه".