أنطون سعيد: خطة توسعة أوتوستراد جونية ستحل أزمة السير

لفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية أنطون سعيد، الى أنه "خلال العمل على توسع أوتوستراد جونية، يجب التعاون بين القوى الأمنية ومجلس الإنماء والأعمار وبلدية جونية من أجل إدارة السير في فترة الأشغال"، مشيرا الى "أننا سنواجه صعوبة ولكن خطة التوسعة تحل أزمة السير".
واعتبر سعيد في حديث إذاعي أنه "لو تم تنفيذ التوسعة في وقت سابق لكان أخذ وقتا أقل، ولكما سرعنا عملية التنفيذ كلما ستأخذ وقتا أقل"، مبينا أن "التوسع من محول يسوع الملك الى كازينو لبنان، سيكون 3 خطوط سير مع خط خدمة، والأماكن التجارية والمحلات ستستفيد من هذا الخط دون التأثير على الأوتوستراد".
وأوضح "أننا نعمل على مشروع بجبال كسروان وهو حل للمشكلة في المنطقة، كما نعمل على مشاريع سيدر ومنها على مدخل بيروت الشمالي من شارل حلو الى الضبية وهو سيحل مشكلة السير على الساحل المتني، وسيسمح لأهل زحلة بأن يسلكوا هذا الأوتوستراد للدخول الى بيروت".
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