علامة: بري كان حريصا على أن تحصل المصالحة في بعبدا لما لها من رمزية

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ الى ان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ تابع جولاته واتصالاته لاجراء مصارحة ومصالحة، ومن المعروف أن بري جاهز دائما لما فيه مصلحة ووحدة البلد ورئيس الجمهورية هو حامي الدستور، وبري كان حريصا على أن تحصل المصالحة في ​قصر بعبدا​ لما لها من رمزية. ولفت الى ان مبادرته قد اخذت بعض الوقت حتى وصلنا الى اجتماع بعبدا الذي حصل بالامس، لانه في نهاية المطاف هناك وحدة البلد ومصالحه. وأمل ان تستكمل المصارحة التي حصلت في بعبدا، لانه في البلد لا احد يستطيع استبعاد احد.

ولفت علامة في حديث اذاعي، الى اننا دائما نطالب باستقلالية القضاء ونحترمه ولدينا من "خيرة القضاة" ونثق بعملهم، انما أحيانا نتيجة الضغوطات نخسرهم اذ يتوجهون الى الخارج للعمل بأجواء أفضل.

وامل علامة ان تكون موازنة العام 2020 فيها مواد اصلاحية اكثر، واتصور ان هناك تفكيرا اليوم بالعمل على الاصلاحات المطلوبة، وان يحضر الوزراء جاهزين اكثر للبحث في ​الموازنة​. واكد ان ​لجنة المال​ ستبحث بتفاصيل الوزارات كافة وستخفض الصرف.

واعتبر انه اذا لم نلغ ​الطائفية السياسية​ ولم نرض بقانون انتخابي جديد يحافظ على النسبية ويعتبر لبنان دائرة واحدة فقد نرى مزيدا من الخضات والمشاكل التي تحصل. واوضح انه رسالة الرئيس عون لتفسير المادة 95 من الدستور رحلت الى شهر تشرين لان الدورة الاستثنائية لا تلحظ تفسير مواد الدستور.