اغتيال شقيق زعيم الحوثيين واحتدام المواجهات فى عدن

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أعلن الحوثيون فى اليمن، أمس، مقتل شقيق زعيم التنظيم عبد الملك الحوثى، فيما احتدمت المواجهات فى عدن بين قوات الحرس الرئاسى والقوات الموالية لانفصال جنوب اليمن.

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية فى صنعاء، التابعة للمتمردين الحوثيين، فى بيان، مقتل إبراهيم الحوثى، متعهدة بالقبض على الجناة، وبحسب مصادر أمنية يمنية، كان إبراهيم مقربًا من شقيقه عبد الملك وقائدًا عسكريًا على الحدود اليمينة مع المملكة العربية السعودية، خاصة فى محافظة صعدة، مسقط رأس الحوثيين.

وفى عدن، اتسعت المواجهات فى مناطق جديدة فى المدينة بين قوات الحرس الرئاسى بالجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، وقوات المجلس الانتقالى الجنوبى الانفصالية، أمس، وسط انسحاب لقوات الجيش من مدينة كريتر.

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ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مصدر فى السلطة المحلية بمحافظة عدن، قوله إن هناك مواجهات تخللها قصف متبادل بقذائف الهاون بين الطرفين فى مديرية دار سعد شمالى عدن، فيما أحكمت قوات من الحزام الأمنى سيطرتها على مصافى عدن بمديرية البريقة غرب المدينة، عقب مواجهات عنيفة مع قوات من الحماية الرئاسية كانت تتولى حراستها.

ولفت المصدر إلى أن معارك عنيفة تدور حول مطار عدن الدولى، حيث تحاول قوات المجلس الانتقالى السيطرة عليه، فيما سيطرت قوات الحزام على أحياء استراتيجية، من بينها المُعلّا والتواهى، كما تدور مواجهات حول معسكر جبل حديد، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

من ناحية أخرى، يستأنف برنامج الغذاء العالمى «بام» الأسبوع المقبل تقديم مساعداته الغذائية فى المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون فى اليمن، وذلك بعد توقفها نحو شهرين.