بسبب رياح قوية.. إلغاء رحلات طيران ومقتل امرأة في أستراليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألغت مطارات رئيسية في مدينتي سيدني وملبورن، أكبر مدينتين في أستراليا، رحلات أمس الجمعة بعد اجتياح رياح عاتية ولايات جنوب شرق البلاد مما أدى إلى مقتل امرأة وإلحاق أضرار بأسطح المباني وانقطاع الكهرباء.

وقالت الشرطة إن المرأة توفيت بعد سقوط شجرة على سيارتها أثناء سيرها في ولاية فيكتوريا في جنوب شرق البلاد. ونقُل طفلان وسائق السيارة إلى المستشفى.

واقتلعت الرياح القوية سقف دار للمسنين بالقرب من نيوكاسل في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة. وتجاوزت سرعة الرياح التي اجتاحت أنحاء في المنطقة 100 كيلومتر في الساعة.

Advertisements

كما تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 10 آلاف منزل في ولاية جنوب أستراليا بينما ألغت مطارات في سيدني وملبورن أكثر من 60 رحلة بسبب الرياح القوية.

وحذر مكتب الأرصاد من أن الأحوال الجوية السيئة ستستمر على الأرجح حتى مطلع الأسبوع.