أنباء عن 4 شهداء على حدود قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 4 مقاومين فلسطينيين قد استشهدوا، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، في اشتباك مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فإن أجهزة الرصد عاينت فلسطينيين مسلحين ببنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وقاذفات "آر بي جي" وصلوا السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة، وعندها تم استنفار قوات عسكرية إلى المكان.

وجاء أنه عندما عبر أحد المقاومين الفلسطينيين السياج الحدودي، أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاههم، ما أدى إلى استشهادهم، في حين لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات في وسط جنود الاحتلال.

من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت، فجر اليوم، نقاط رصد تابعة لـ"الضبط الميداني" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

Advertisements

وأضافت المصادر أن القصف الإسرائيلي جاء في أعقاب سماع دوي إطلاق نار متبادل من سلاح خفيف وثقيل وسط إطلاق عدد كبير من قنابل الإنارة قرب بوابة "النمر" ومكب النفايات شرق دير البلح.

وأكدت أن حركة نشطة لآليات الاحتلال لوحظت داخل السياج الأمني، فيما يدور الحديث عن محاولة تسلل داخل السياج استنادا لحوادث مماثلة سابقا.

ولفتت إلى أن الهدوء عاد إلى المنطقة قبل الساعة الخامسة بقليل من فجر اليوم.

