انفجار قرب مركز للشرطة بالعاصمة الدنماركية هو الثاني خلال 4 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الدنماركية، السبت، أن انفجارا وقع خارج مركز شرطة محلي في كوبنهاجن في ثاني انفجار تشهده العاصمة خلال أربعة أيام.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أحد في الانفجار الذي وقع أمام مركز شرطة متنقل في نوريبرو الواقعة خارج وسط المدينة مباشرة.







وأصيب شخص بجروح طفيفة،الثلاثاء، في تفجير وقع أمام مكتب وكالة الضرائب، فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم متعمد.

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وأعلنت الدنمارك، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استدعاء سفيرها لدى إيران، عقب الكشف عن ضلوع طهران في التخطيط لهجمات إرهابية في كوبنهاجن.

وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسين، إن بلاده ستدفع نحو فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على إيران، عقب اكتشاف مخطط لهجمات إرهابية في بلادنا.

كانت الشرطة الدنماركية قد أعلنت أن جهاز الاستخبارات الإيراني مشتبه به في محاولة هجوم على معارض أحوازي في الدنمارك.