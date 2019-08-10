الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين على حدود غزة

جدة - عمرو شويل القدس – الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت أربعة نشطين فلسطينيين بالرصاص قرب السياج الحدودي بغزة .

وأضاف الجيش على “تويتر” إن هؤلاء الرجال كانوا مسلحين ببنادق وقذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية، ألقيت إحداها على القوات الإسرائيلية.

وقال إن الجنود أطلقوا النار بعد عبور أحدهم وقتلوهم، فيا لم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الفلسطينيين في غزة.