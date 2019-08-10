الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين عند حدود قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 4 فلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع جنوده على الحدود مع قطاع غزة.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إن الجيش رصد في ساعات الصباح عددا من الفلسطينيين يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع غزة.

وأضاف أدرعي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن الفلسطينيين كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة آر بي جي.

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وأوضح أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على الفلسطينيين بعد أن اجتاز أحدهم السياج الأمني وقتلوهم، مشيرا إلى أن أحدهم ألقى قنبلة يدوية. وأكد أدرعي أنه لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، نقاط رصد عسكرية تابعة لحركة حماس شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد سماع تبادل لإطلاق النار شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. وذكر شهود عيان أن منطقة السياج الحدود شهدت وجودا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية.