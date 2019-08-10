رويترز: انفجار قرب مركز للشرطة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن الثاني خلال أسبوع

افادت وكالة "رويترز" عن ​انفجار​ قرب مركز للشرطة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن هو الثاني خلال أسبوع. ونقلت "رويترز" عن الشرطة الدنماركية ان الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.

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