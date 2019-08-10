يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ يوم امس، الى مشعر عرفات لقضاء الركن الاعظم للحج. يذكر ان حجاج الخارج بلغ عددهم حوالى مليون و800 ألف حج، فيما اعطي ما يزيد عن 200 الف تصريح لحجاج الداخل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكثر من مليوني حاج يقفون في عرفات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.