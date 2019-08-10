إصابة إمبراطورة اليابان السابقة بسرطان الثدي

كشفت الفحوصات عن إصابة الامبراطورة اليابانية السابقة ميتشيكو ميشيكو ب​سرطان الثدي​ في المراحل المبكرة، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

واوضحت الوكالة نقلا القصر الإمبراطوري إنه من المتوقع إجراء العملية الجراحية لـ ميتشيكو (84 عامًا) في أيلول المقبل. وأشار التقرير إلى أن جرى اكتشاف الإصابة خلال فحص في الشهر الماضي.

وتنازل زوج ميتشيكو ، الإمبراطور السابق أكيهيتو (85 عاما) عن منصبه في نهاية نيسان الماضي.

وتولى نجله ​ناروهيتو​ (59 عاما)، العرش في أقدم ملكية وراثية في ​العالم​