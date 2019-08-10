الحوثيون: استهدفنا مطار أبها الدولي في السعودية بطائرات مسيرة

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية استهداف مطار أبها الدولي في ​السعودية​ في عمليتين هجوميتين بطائرات مسيرة.

ولفت المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ التابعة للحوثيين الى ان "سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين هجوميتين على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k".

وأوضح المتحدث أن "العملية الأولى استهدفت محطة الوقود ب​المطار​ وأصابت هدفها بدقة عالية، أما العملية الثانية فاستهدفت برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة دقيقة"، مشددا على أن العمليتين "تسببتا في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

ولفت المتحدث إلى أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة".