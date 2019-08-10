وصول شحنة رابعة من مساعدات الصليب الأحمر الدولي إلى فنزويلا

أعلن ​الصليب الأحمر​ الدولي وصول شحنة رابعة من المساعدات الإنسانية إلى ​فنزويلا​، مبينا أن هذه الشحنة تتألّف من 11 طنّاً من المعدّات الطبية والناموسيات والمولّدات الكهربائية وقد وصلت إلى ميناء لا غويرا شمال ​كراكاس​ آتية من بنما.

ونقل البيان عن رئيس الصليب الأحمر الفنزويلي ماريو فيلارويل قوله إنّ "هذه المساعدات مخصّصة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، بطريقة محايدة ومستقلّة وغير متحيّزة".

وهذه رابع دفعة من المساعدات تصل إلى فنزويلا التي تلقّت ثلاث شحنات أخرى في نيسان وحزيران وتموز، وذلك بموجب اتفاق بين كراكاس و​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​.

وتعاني فنزويلا، منذ أكثر من أربع سنوات من أزمة اقتصادية حادّة تتّسم بتضخّم شديد ونقص في البضائع يشمل خصوصاً المواد الغذائية و​الأدوية​. وتقول ​الأمم المتحدة​ إنّ ربع 30 مليون نسمة يحتاجون الى المساعدة الماسة.