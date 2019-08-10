اخبار العالم

الجيش الإسرائيلي اكد قتل مسلحين فلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ افيخاي ادرعي إن قوات الجيش الاسرائيلي رصدت صباح اليوم عددا من المسلحين الفلسطينيين قرب السياج الأمني جنوب ​قطاع غزة​، مشيرا إلى قتلهم جراء الاشتباكات، مضيفا أنهم كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة "آر بي جي".

وأشار أدرعي إلى أن أحد الأشخاص ألقى خلال الحادث قنبلة يدوية، لافتا عدم وقوع أي إصابات أو أضرار في صفوف القوات الإسرائيلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي اكد قتل مسلحين فلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا