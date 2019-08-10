الجيش الإسرائيلي اكد قتل مسلحين فلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي إن قوات الجيش الاسرائيلي رصدت صباح اليوم عددا من المسلحين الفلسطينيين قرب السياج الأمني جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى قتلهم جراء الاشتباكات، مضيفا أنهم كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة "آر بي جي".
وأشار أدرعي إلى أن أحد الأشخاص ألقى خلال الحادث قنبلة يدوية، لافتا عدم وقوع أي إصابات أو أضرار في صفوف القوات الإسرائيلية.
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