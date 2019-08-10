البنك المركزي الايراني: مبيعات النفط تنمو باضطراد رغم محاولات اميركا تصفيرها

أكد ​محافظ​ ​البنك المركزي الايراني​ عبدالناصر همتي أن مبيعات ​النفط​ تنمو باضطراد، رغم محاولات ​اميركا​ تصفيرها. واوضح همتي في مقابلة تلفزيونية، أن مبيعات النفط الايراني قائمة ولم ولن تهبط لمستوى الصفر رغم المحاولات، غير انها تنخفض في مراحل التضييق وتعاود للارتفاع مجددا، مشيرا الى وجود طرق تسويقية غير تقليدية، وهناك محاولات تبذل من الزملاء من المؤمل نجاحها.

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