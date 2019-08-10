انقطاع الكهرباء عن المنازل ووسائل النقل في أجزاء كبيرة من بريطانيا

لندن (رويترز) - انقطع التيار الكهربائي ليل الجمعة عن أجزاء كبيرة من بريطانيا مما أثر على حركة القطارات وتسبب في توقف إشارات المرور وتعطل حركة الطيران في أحد المطارات.
وشمل الانقطاع لندن وجنوب شرق وشمال غرب إنجلترا واسكتلندا لكن لم ترد تقارير بعد عن سبب المشكلة.
وواجهت خدمات القطارات في لندن وخارجها تأخير الرحلات أو إلغائها. وقالت شركة السكك الحديدية (ناشونال ريل) إن "عددا كبيرا من خطوط القطارات تأثر".
وقالت شركة الكهرباء (يو.كيه باور نتوركس) على تويتر "نعتقد أن هذا يرجع إلى عطل في شبكة شركة ناشونال جريد أثر على عملائنا".
وتملك ناشونال جريد أنظمة نقل الكهرباء والغاز في إنجلترا وويلز وهي مسؤولة عن الموازنة بين الإمدادات والطلب بصفة يومية.
ولم يتسن حتى الآن الوصول لشركة ناشونال جريد للتعليق.
وتحدثت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في شمال شرق إنجلترا عن انقطاع التيار في أجزاء مختلفة من المنطقة مما أثر على المطار وشبكة قطارات الأنفاق في نيوكاسل كبرى مدن المنطقة.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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