​"خطة النواب" تكشف عن تفاصيل موازنة مجلس الشيوخ المتوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ المزمع تشكيله الفترة المقبلة، لن يكلف موازنة الدولة، أعباء مالية باهظة، مثلما يتوقع البعض.

وأضاف "عمر"، في تصريح لمصراوي، الخميس، أن إنشاء مجلس الشيوخ لن يزيد من تكاليف البرلمان الحالي كثيرًا، نظرًا لأنه سيأتى بديلا لمجلس الشورى السابق الذي تم إلغاؤه بموجب دستور ٢٠١٤، موضحًا أن مجلس الشيوخ لن يحتاج إلى مبنى جديد أو موظفين جدد أو سيارات أو غيرها من الاحتياجات، سوى بدلات النواب فقط، والذين لن يكون عددهم كبير.

وأوضح وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن موظفي مجلس الشورى السابق، مازالوا موجودين ويتقاضون رواتبهم من مجلس النواب، وبالتالي لن يحتاج مجلس الشيوخ إلى أعباء موظفين أو مبان، حيث توجد قاعات مجلس الشورى السابق.

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وتابع، :"التكاليف التي يمكن أن تستحدث هي بدلات نواب الشيوخ والتي لن تكون كبيرة، حيث سيتم تعويضها من تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب الحالي، ليصل إلى٥٠٠ أو٤٥٠ نائبًا، بدلًا من ٦٠٠ نائب حاليًا.

في الوقت الذي سيكون فيه عدد نواب مجلس الشيوخ حوالي٢٤٠ عضوًا، ما يعنى أن الزيادة في تكاليف الشيوخ ستكون نحو قيمة بدلات ١٠٠ نائب على سبيل المثال.

وتوقع وكيل خطة البرلمان، أن تكون الموازنة الخاصة بمجلس الشيوخ، بالموازنة العامة للدولة، بعد إقرار قانونه العام المقبل، بنحو٢٥٠ مليون جنيه، أى ربع موازنة مجلس النواب الحالي. ​