حدث ليلًا| تحذير "البيطريين" بشأن اللحوم.. وتقارير رحيل "معلول" عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي، والدولي.

صحح مجلس الوزراء بعض الشائعات التي تناولتها عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر تحدثت تقارير عن رحيل علي معلول لاعب النادي الأهلي إلى الدوري السعودي.

ويرصد الخليج 365 أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

تحذيرات مهمة من "البيطريين" بشأن لحوم عيد الأضحى

ناشد الدكتور علي سعد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، جميع المواطنين بعدم شراء أي لحوم مذبوحة خارج المجازر وليس عليها الأختام الحكومية الرسمية.

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"كارثة زراعية وأدوية مغشوشة".. الحكومة ترد على 11 شائعة أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها إلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية.

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بكري: بريطانيا كانت على علم بحادث معهد الأورام ولديها أذرع مخابراتية داخل الجماعات الإرهابية

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، حادث تفجير معهد الأورام، مؤكدًا أن الداخلية وجهت ضربة قاصمة لعناصر الجماعات الإرهابية الذين تورطوا في حادث معهد الأورام الأليم، مشيرًا إلى أن جهاز الأمن الوطني أمسك بكافة خيوط الجريمة واستطاع الوصول لمنفذي الحادث في وقت قياسي.

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بعثة حج القرعة توفر حافلات لذوي الاحتياجات الخاصة

في مبادرة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة، شهدت بعثة حج القرعة هذا العام ولأول مرة تصعيد ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عرفات عبر حافلات مجهزة خصيصا لمختلف الاعاقات.

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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

وجه وزير الأوقاف، التهنئة بعيد الأضحى المبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي، سائلين الله أن يجعله عيدًا مباركًا عليه وعلى مصر العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى عرفات

أعلن اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج بنجاح وتسكينهم في خيامهم المخصصة لهم على مشعر عرفات.

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حملة ليلية تمنع التعدي على أراضي زراعية في أبورواش

نفذت مديرية الزراعة في الجيزة، حملة ليلية بالتعاون مع الجيزة لإزالة تعديات على أراضي بناحية أبو رواش مركز كرداسة.

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بالصور| مراسم تغيير كسوة الكعبة

أجرت المملكة العربية السعودية، تغيير كسوة الكعبة المشرفة، صباح اليوم السبت كما هومعتاد سنويًا في مثل هذا اليوم، فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة.

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مفتي السعودية يحذر من جعل موسم الحج منبرًا لأهداف سياسية

حذر مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، الحجاج من جعل موسم الحج منبرا لتحقيق غايات غير شرعية.

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مصر تستضيف وفدًا من قيادات الجبهة الثورية السودانية

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة وفدا من القيادات الرئيسية للجبهة الثورية السودانية، يضم منى أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، ومالك عقار، وياسر عرمان، والهادي إدريس.

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السعودية: عدد الحجاج بلغ مليونين و96 ألفا و23 حاجا

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء الجمعة أن عدد الحجاج هذا العام سيزيد عن مليوني حاج.

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السودان: المتهمون بارتكاب مذبحة مدينة الأبيض في يد العدالة

قال والي شمال كردفان، المكلف اللواء ركن الصادق الطيب عبدالله، إن المتهمين في الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض نهاية الشهر الماضي، في يد العدالة.

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منظمات إغاثة تحذر من تداعيات القتال في جنوب اليمن على الوضع الإنساني

دعت مجموعتان من منظمات الإغاثة الدولية الأطراف المتحاربة في مدينة عدن جنوب اليمن إلى إنهاء أعمال العنف، وقالتا إنها تعرقل قدرتهما على العمل وتحد من حصول المتضررين على الغذاء والماء.

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مقتل خمسة أشخاص بموقع اختبارات عسكرية في روسيا

لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر انفجار محرك تجريبي في موقع اختبارات عسكرية في إقليم ارخانجيلسك بشمال غربي روسيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الرسمية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

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أمير مكة: نجاح موسم الحج أبلغ رد على "الحاقدين" على المملكة

أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رئيس لجنة الحج المركزية بالمملكة السعودية أن سبب اختفاء كثير من الظواهر السلبية في موسم الحج يرجع إلى سلامة الطريقة والأسلوب الذي تتبعه حكومة المملكة العربية السعودية.

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وزير الدفاع الأمريكي يدعو سول للتعاون في حماية مضيق هرمز

دعا وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر كوريا الجنوبية خلال محادثات العسكرية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو إلى الاضطلاع بدور فى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية مضيق هرمز، وفقا لما ذكره المسؤولون.

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يونهاب: كوريا الشمالية تطلق مقذوفين على البحر الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت الجمعة، مقذوفين لم يتم تحديد طبيعتهما على البحر الشرقي المعروف باسم بحر اليابان ، حسبما أفادت وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

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غلق باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية التونسية

أُغلق مساء الجمعة باب الترشيحات للإنتخابات الرئاسية التونسية التي ستجرى يوم 15 سبتمبر القادم.

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تقارير سعودية توضح.. هل يرحل معلول لأهلي جدة؟

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود رغبة من جانب فريق أهلي جدة للتعاقد مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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