محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: يؤدي حجاج بيت الله الحرام الوقوف بعرفة، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة. يؤدي حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم من الحج الوقوف بعرفة، والوقوف على المشعر الحرام.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوقوف بعرفة.. أبزر الأخبار المتوقعة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.