بث مباشر.. صعود الحجاج إلى جبل عرفات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
بدأ حجاج بيت الله الحرم، منذ فجر اليوم "يوم عرفة"، الصعود إلى جبل عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم.
وقضى ملايين الحجاج، يوم الثامن من ذي الحجة في مشعر منى؛ لقضاء يوم التروية بها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل توجههم إلى جبل عرفات للوقوف به؛ وأداء الركن الإعظم للحج.
واستبدلت المملكة العربية السعودية، فجر اليوم كسوة الكعبة بأخرى جديدة، بحضور عدد من مندوبي الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، كعادة سنوية في مثل هذا الوقت.
ويقدم الخليج 365 بثًا مباشرًا لصعود الحجاج إلى جبل عرفات
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