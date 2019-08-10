تحذيرات مهمة من "البيطريين" بشأن لحوم عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

ناشد الدكتور علي سعد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، جميع المواطنين بعدم شراء أي لحوم مذبوحة خارج المجازر وليس عليها الأختام الحكومية الرسمية.

وأضاف "سعد"، في تصريحات صحفية، أن ما يحدث من تقاليد عيد الأضحى أن يكون الذبح عند محال الجزارة في الشارع لكي يطمئن أصحاب الأضحية أنها آمنة، وهذا خطأ كبير ويتسبب في الكثير من الأمراض، لأن الكشف على اللحوم يجرى على مرحلتين، الأولى ما قبل الذبح لأن هناك لأمراض تظهر قبل الذبح لا تظهر بعده، والعكس صحيح.

وشدد عضو مجلس النقابة، على الذبح داخل المجازر للحفاظ على صحة المواطنين من الأمراض التي من الممكن أن تتواجد في الأضحية، موضحا أن عدد من الجزارين يقبلون على شراء حيوانات الآناث لرخص ثمنها عن العجول، وبيع لحمها بالأسعار العادية، مؤكدًا على أنه من الممكن أن تكون مصابة بالتهاب الرحم الصديدي ولا أحد يستطيع معرفة ذلك غير الطبيب البيطري.

وأشار إلى عدة نقاط يجب توافرها في اللحوم قبل شرائها لضمان سلامتها:

- يكون لونها أحمر وردي.

- لابد من أن يكون دهونها بيضاء.

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- لا يوجد بها أي تغيير في خواصها الطبيعية.

- الابتعاد عن اللحوم ذات اللون الأصفر الشائب أو الأحمر الغامق.

- عدم شراء اللحوم غير المختومة من المجازر الحكومية.

- عدم شراء لحوم دهنها يكون أصفر اللون.

- عدم شراء لحوم يوجد بها كدمات زرقاء اللون.

- عدم شراء لحوم يوجد بها رائحة كريهة.

- الابتعاد عن اللحوم الهزيلة وغير المتماسكة وأليافها متفككة.