المعارضة الروسية تنظم احتجاجها الرابع على التوالي وسط موسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

يعتزم أنصار المعارضة السياسية الروسية تنظيم احتجاجهم الرابع في غضون عدد مماثل من الأسابيع بوسط العاصمة موسكو اليوم السبت بعد اعتقال أكثر من 1600 شخص في الاحتجاج السابق الأسبوع الماضي.

وأشار عدة آلاف من الأشخاص إلى أنهم يعتزمون المشاركة في الاحتجاجات التي سمحت السلطات المحلية بها في شارع يسهل احتواؤه بجوار طريق "جاردن رينج" السريع الذي يطوق وسط المدينة.

ودعا منظمو الاحتجاج- فريق المعارض السياسي القوي أليكسي نافالني المحتجز حاليا- المشاركون في المسيرة الاحتجاجية إلى الخروج من المنطقة المحددة، وهو ما يعد انتهاكا للتصريح الممنوح من سلطات المدينة.

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وقالت سفيلتانا (29 عاما) التي تعتزم المشاركة ووافقت على التعليق شريطة عدم تحديد هويتها "أنا واثقة تماما أنه ستكون هناك اعتقالات جماعية مجددا".

وأضافت "سأكذب إذا قلت إنني لا أشعر بالخوف. أعرف أن هناك إمكانية لأن أتعرض للاعتقال وهذا يقلقني بالفعل".

وتأتي موجة الاحتجاجات بسبب رفض السلطات الروسية خوض العديد من السياسيين البارزين بالمعارضة انتخابات مجلس المدينة المقررة في الشهر المقبل، حيثم تم اعتبار التوقيعات المطلوبة لقبول الترشح باطلة.