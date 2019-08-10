إصابة 4 أشخاص بينهم شرطي في حادث طعن داخل مستشفى باليابان

طعن رجل بسكين ثلاثة أفراد من طاقم التمريض بالإضافة إلى شرطي في مستشفى بغرب اليابان في أحدث واقعة طعن في البلاد. وقالت الشرطة اليابانية إن أعضاء هيئة التمريض تعرضوا للطعن في الصدر والبطن ولكن جروحهم غير Advertisements خطيرة وأضافت أن الشرطي أصيب أيضا في ذراعه اليسرى. خطيرة وأضافت أن الشرطي أصيب أيضا في ذراعه اليسرى. واعتقلت الشرطة رجلا يبلغ عمره 45 عاما طعن أحد أفراد هيئة التمريض ولاذ بالفرار. وأصيب الشخصان الآخران والشرطي أثناء محاولتهم اعتقال الجاني. محاولتهم اعتقال الجاني. والجريمة العنيفة نادرة في اليابان وتقع معظم الجرائم باستخدام سكاكين أو سيوف بسبب قوانين البلاد الصارمة بشأن الأسلحة النارية. وفي مايو طعن رجل بسكين مجموعة من التلميذات عند إحدى محطات الحافلات مما أدى إلى مقتل تلميذة وإصابة 16 تلميذة أخرى في حادث أصاب اليابان بصدمة.

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