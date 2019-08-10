جيش الاحتلال يقصف نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماس بغزة

أفادت سكاي نيوز عربية بأن جيش الاحتلال قصف نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماسشرقي دير البلح بقطاع غزة.
جاء ذلك تزامناً مع سماع إطلاق نار في موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
وتشير المعلومات الأولية تفيد بوقوع اشتباك مسلح في الموقع.
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