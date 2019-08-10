إنقاذ 85 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

أنقذت السفينة "أوشن فايكينج" الإنسانية التابعة لمنظمتي "أس أو أس المتوسط" وأطباء بلا حدود، اليوم 85 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا بعيد بدء نشاطها لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط.

وأبلغت طائرة تابعة لعملية "صوفيا" الأوروبية العسكرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية السفينة الإنسانية مساء أمس بموقع قارب مطاط صغير انطلق من ليبيا، ولم تتمكن "أوشن فايكينغ" من بدء عمليات البحث عن القارب حتى صباح اليوم، وأنقذت السفينة 85 مهاجراً من السنغال ومالي وساحل العاج والسودان، بينهم خمس نساء و11 شاباً و4 أطفال.

من جانب آخر، انقذت سفينة انقاذ كانت عالقة في البحر المتوسط منذ أسبوع، انتظاراً لسماح أي ميناء لها بالرسو وإنزال 121 مهاجراً كانوا على متنها، 39 مهاجراً إضافياً في عملية جديدة، حسبما قالت منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية على موقع تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

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وقال أوسكار كامبوس رئيس المنظمة على موقع تويتر "أوبن ارمز انقذت 39 شخصاً من المياه الدولية.. في غضون ذلك، ننتظر ميناء آمنا للرسو".

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وكانت سفينة الانقاذ عالقة قبالة سواحل جزيرة "لامبيدسا" الإيطالية لمدة أسبوع، حيث هدد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، نشطاء الانقاذ البحرى باحتجاز السفينة إذا دخلت المياه الإقليمية الإيطالية.

كما تخاطر السفن التي تدخل المياه الإقليمية الإيطالية من دون تصريح بالتعرض لغرامة مالية كبيرة.