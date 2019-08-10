انفجار يهز وسط العاصمة الدنماركية كوبنهاجن

هز انفجار مركزاً للشرطة بوسط العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، اليوم السبت.

وقالت شرطة كوبنهاجن في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "الانفجار ضرب مركزاً للشرطة في حي نوريبرو بكوبنهاجن، مضيفة أنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء برايان اريكسون لوكالة أنباء "ريتزاو" الدنماركية، إن خدمات الطوارئ انتقلت إلى موقع الانفجار، بعد استدعاءها بسبب ضوضاء مرتفعة في المنطقة.

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وجاء هذا الحادث بعد انفجار تسبب في تحطم نوافذ وتضرر واجهة مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، فيما قالت الشرطة إنها تعتقد أنه عمل متعمد.