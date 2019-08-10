ضيوف الرحمن يقفون على عرفة والكعبة تستبدل كساءها 'صور'

بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ طلوع فجر السبت، التاسع من ذي الحجة، بالوقوف في مشعر عرفات، استعداد لأداء الركن الأكبر من الحج.

وكان الحجاج قد أمضوا يوم الجمعة وهو أول ايام المناسك والمعروف بيوم التروية في مشعر منى.

وعقب غروب شمس يوم عرفة سيتوجه الحجاج الى مزدلفة ومنها الى منى مرة أخرى لرمي الجمرات في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ليكملوا بذلك مناسك الحج.

وقد جهزت المملكة العربية السعودية خياما مكيفة لمبيت الحجاج، إلى جانب المراكز الطبية وسيارات الإسعاف التي ستستقبل الحالات الحرجة.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج حاتم القاضي إن "الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة هذه السنة مكنت من تسهيل تنقل الحجاج"، مشيرا إلى أن "هناك متابعة مستمرة لكافة الخدمات الخاصة باستقبال الحجاج في المشاعر المقدسة".

وفي مكة المكرمة، بدأت مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد ( 160 ) فنياً وصانعاً بكسوة جديدة.

وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء ( بطريقة الجاكارد ) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله ) ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) و( سبحان الله وبحمده ) و( سبحان الله العظيم ) و( يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

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ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، بالإضافة إلى ست قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة وخمس قناديل ( الله أكبر ) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وتستهلك الكسوة نحو (670) كيلو غرامًا من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود و120 كيلو غراماً من أسلاك الذهب و100 من أسلاك الفضة.