نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل أنه "مع ترحيبنا بكل مصارحة نؤكّد أن الأمور، وُضعت في نصابها: مصارحة ومصالحة بين جنبلاط وأرسلان ولم ينجح أحد في تحويل النزاع الى نزاع طائفي في الجبل ونحن معنيون بأن يأخذ القضاء مساره ولا شروط عندنا من الاساس".
ولفتت المصادر الى أنه "سياسياً، معنيون بتأكيد الحق السياسي للجميع في حرّية التحرّك في اي منطقة لبنانية، ولن نقبل بأي استئثار او احتكار أو عزل لأي منطقة أو مكون. ونؤكّد حيثيتنا النيابية والشعبية في الشوف وعاليه»".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية عن مصادر باسيل: لن نقبل بأي استئثار لأي منطقة أو مكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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