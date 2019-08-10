رحّب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب بالمصالحة التي عُقدت في لقاء بعبدا، مشيرا الى أن "مطلبنا منذ البداية كان واضحاً وهو أن تكون الكلمة الفصل للقضاء وحده، وهذا ما حصل".
وأكّد الغريب في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "المصالحة الخماسية في بعبدا كانت مطروحة من ضمن المبادرات السابقة، وكنّا وافقنا عليها، ونحن اليوم راضون بهذه النتيجة"، مشيرا الى أن "الخطوة إنعكست إيجاباً على الشارع، والناس مرتاحة".
كانت هذه تفاصيل خبر الغريب رحب بالمصالحة في بعبدا: مطلبنا منذ البداية كان واضحا ونحن راضون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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