لفتت مصادر ​بعبدا​ عبر صحيفة "الجمهورية" الى أنه "بعد إنجاز المسار الأمني لمعالجة حادثة ​قبرشمون​ من خلال إعادة الامن والأمان الى المنطقة، وتولّي ​القضاء العسكري​ التحقيق في الجريمة وفق المسار القضائي، تمّت أمس مقاربة المسار السياسي من خلال اللقاء الذي عُقد في القصر، والمصارحة التي تلتها مصالحة، وبذلك تكون المسارات التي حدّدها ​رئيس الجمهورية​، منذ اليوم الاول الذي تلا الجريمة، قد تكاملت امنياً وقضائياً وسياسياً، والقضاء العسكري سيواصل تحقيقاته، وفي ضوء نتائجها يتخذ ​مجلس الوزراء​ القرار المناسب. وقد اصبح الملف برمته قيد المعالجة بأيدي مؤسسات السلطة سياسياً وامنياً وقضائياً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا للجمهورية: المسارات التي حددها الرئيس عون لحاثة قبرشموت تكاملت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.