مصادر للجمهورية: لقاءات برعاية ابراهيم لتسليم المطلوبين بحادث قبرشمون

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" عن لقاءات ستُعقد برعاية المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ بين ممثلين "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ومن فريق رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ لترتيب تسليم المطلوبين بحادث قبشمون الذين سيتسلمهم ​الأمن العام​ ليكونوا لاحقاً في عهدة ​المحكمة العسكرية​ بعد التحقيق معهم لدى قاضي التحقيق العسكري".

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