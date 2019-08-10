مصادر الحريري للجمهوررية: الجلسة ستكون قصيرة وقد لا تستمر اكثر من ساعة

أكدت مصادر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ لصحيفة "الجمهورية" أن جلسة مجلس الوزراء اليوم "ستكون هادئة وعادية وبنصاب كامل، فالحكومة جسم واحد وعليها ان تتمسّك بصيغة التضامن لمواجهة ما ينتظرنا من استحقاقات لا يمكن الإستهانة بها على اكثر من مستوى"، مشيرة الى أن "الجلسة ستكون قصيرة وقد لا تستمر اكثر من ساعة على ان يجري التحضير لجدول اعمال كبير ومهم لجلسة ما بعد عطلة عيدي الأضحى والسيدة".

ولفتت المصادر الى أن "أي جلسة يمكن ان تناقش مضمون جدول اعمال جلسة 2 تموز الماضي التي لم تُعقد، فرحّب الجميع بالفكرة وتبنّى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الإقتراح وكذلك رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، الذي كان قد صرف النظر عن فكرة الإحالة الى ​المجلس العدلي​ قبيل لقائه والحريري، ما دام الملف بات في عهدة ​المحكمة العسكرية​ التي يمكنها ان تعالج الموضوع وتقترح ما يمكن ان يُتخذ من إجراءات بعد تسلّم المتهمين بما حصل من الطرفين. فالإجراءات القضائية ما زالت عرجاء بوجود موقوفين لديها من طرف واحد هو «الحزب ​التقدمي الإشتراكي​".