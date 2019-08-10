طبارة: سفيرة اميركا أبلغت المسؤولين اللبنانيين ان فقدان السيطرة على الاستقرار غير مسموح

اعتبر سفير ​لبنان​ الأسبق في ​واشنطن​ ​رياض طبارة​ أن "هناك غطاء دوليا للبنان، إذ لا مصلحة لأحد، بالإخلال به، وعادة تعتبر ​الولايات المتحدة​ رأس الحربة في توفير هذا الغطاء، وهي لا تتدخل في كل شاردة وواردة في الشأن اللبناني، إلا إذا كانت الأمور ستخرج عن السيطرة، وهو ما دفعهم أخيراً للتدخل".

وفي تصريح له لفت طبارة إلى أن "​السفيرة الأميركية​ في ​بيروت​ جالت على المسؤولين اللبنانيين، وأبلغتهم أن فقدان السيطرة على الاستقرار غير مسموح به. لكن الأمور لم تتجه نحو التهدئة، وهو ما دفع واشنطن لإصدار بيان تحذيري يحذر من المواجهات الطائفية".