مصادر بعبدا للاخبار: الاجتماع المالي وضع "خريطة طريق" للخطوات الإصلاحية

أشارت مصادر ​قصر بعبدا​ الى أن الاجتماع المالي وضع "خريطة طريق" للخطوات الإصلاحية التي تعتبر ركيزة الثقة عند ​الدول المانحة​ في مؤتمر "سيدر".

واشارت المصادر لـ"الاخبار" الى إنه "جرى التأكيد على ضرورة الصمود لمتابعة هذه الإجراءات، كما جرى عرض تفصيلي من قبل الحاضرين من أهل الاختصاص، فتحدث حاكم ​مصرف لبنان​ عن ​المصارف​، فيما تناول كنعان عمل ​لجنة المال والموازنة​".

ولفتت المصادر الى أن "​النقاش​ في موازنة عام 2020 أخذ حيّزاً في الجلسة وكان هناك تأكيد على ضرورة الانتهاء منها في الوقت المناسب"، بالإضافة إلى "موضوع التصنيفات التي وعد سلامة بمتابعتها والعمل على تأجيلها أو الحدّ من سلبيتها بالتواصل مع الجهات المعنية".