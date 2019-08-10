الدريوش: الإفراط في السرعة يتسبب في وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين

لقي شخصين مصرعهما ليلة أول أمس الخميس/الجمعة، بالدريوش نواحي الناظور، وأصيب أربعة آخرين بجروح بليغة، في حادث سير خطيرة نجمت عن اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السبب الرئيس للحادث يعود إلى السرعة الزائدة التي كانت تسير بها كل من السيارة والشاحنة حيث اصطدما بقوة، ما أسفر عن وفاة سائق السيارة على الفور وأحد الركاب وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالناظور لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.