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لقي شخصين مصرعهما ليلة أول أمس الخميس/الجمعة، بالدريوش نواحي الناظور، وأصيب أربعة آخرين بجروح بليغة، في حادث سير خطيرة نجمت عن اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السبب الرئيس للحادث يعود إلى السرعة الزائدة التي كانت تسير بها كل من السيارة والشاحنة حيث اصطدما بقوة، ما أسفر عن وفاة سائق السيارة على الفور وأحد الركاب وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالناظور لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر الدريوش: الإفراط في السرعة يتسبب في وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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