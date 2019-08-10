قصف وإطلاق نار إسرائيلي وسط قطاع غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، موقعين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وأطلقت قنابل إنارة وأعيرة نارية بكثافة في المنطقة.



وقال مصدر أمني، لـ"العين الإخبارية"، إن قوات الاحتلال أطلقت نحو 30 قنبلة إنارة قرب بوابة "النمر" ومكب النفايات شرقي مدينة دير البلح، بعد سماع إطلاق نار خفيف، دون اتضاح ملابسات ذلك، وسط تضارب الأنباء عن وقوع عملية تسلل واشتباك مسلح.

وذكر أن المنطقة شهدت تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، مع سماع دوي انفجاري، قبل أن يتبين استهداف نقطتي رصد للمقاومة شرق دير البلح.

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وأشار إلى أن الأحداث بدأت الساعة 3:00 فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) واستمرت حتى الساعة 5:00، ولا يزال الوضع غامضا.

ولم يصدر تعقيب إسرائيلي على الأحداث حتى الآن، فيما تحدثت بعض المواقع الإخبارية عن قيام مسلح فلسطيني بإطلاق نار وقنابل تجاه موقع إسرائيلي، بينما تحدث ناشطون فلسطينيون عن احتمال وقوع عمليات تسلل في المنطقة.

إلى ذلك قالت مصادر محلية إن الزوارق الحربية الإسرائيلية هاجمت قوارب الصيادين قبالة خان يونس ورفح دون الإبلاغ عن إصابات.

ومساء الجمعة أصيب فلسطينيان شرق مخيم العودة في خزاعة شرقي خان يونس، بعدما تظاهر عدد من الشبان في المنطقة رغم إعلان الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة عدم تنظيم مسيرات في الجمعة التي تسبق يوم وقفة عرفات، في إطار الاستعداد لحلول عيد الأضحى.