شكرا لقرائتكم خبر عن بطلب أمريكي .. كوريا تنضم إلى تحالف حماية الناقلات في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، رويترز (جدة، سيئول)

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس (الجمعة) أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر طلب من كوريا الجنوبية إرسال جنود للانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران.

وقالت الوكالة إن إسبر قدم هذا الطلب خلال اجتماع مع وزير الدفاع جيونج كيونج دو في كوريا الجنوبية، مضيفة: «أبلغ جيونج نظيره الأمريكي بأن سول تدرس عدة خيارات، إذ أن مواطني كوريا الجنوبية يستخدمون المضيق وسفنها أيضا»، ولم يدل أي مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية بتعقيب على الفور.

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من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رداً على التحركات الأمريكية لإنشاء تحالف بحري يضم شركاء دوليين لتأمين الملاحة في الخليج، عبر حسابه في تويتر أمس، إن أي وجود بحري في الخليج من خارج المنطقة سيمثل «مصدرا لانعدام الأمن» بالنسبة لإيران، مضيفا أن طهران ستتحرك لحماية أمنها.

من جهة أخرى، اتهمت المعارضة الإيرانية النظام الإيراني بإعدام 39 سجيناً معارضاً بينهم امرأتان خلال شهر يوليو المنصرم و7 سجناء آخرين خلال شهر أغسطس، مؤكدة في بيان لها أن تنفيذ هذه الإعدامات جرى في سجون بيرجند، وجوهردشت في كرج، وكاشان، وخنداب، وماهشهر، وكلاردشت، وأروميه، ونور، ومشهد، ومهاباد، وزنجان، وميناب، وبندرعباس، وبروجرد، وشيراز، وتبريز، وجرجان، ودزفول، ورشت، وكرمانشاه.

وأفادت المعارضة أن حالة الاستياء والغضب الشعبي تضاعفت بشكل كبير جراء المحاولات العبثية التي يمارسها إرهابي النظام ضد المدنيين، والتي تنوع بين القمع للاحتجاجات والقتل والتصفية والاعتقال والتنكيل، داعية المفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكذلك مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف صريح وحازم وإدانة هذه الإعدامات والانتهاكات الصارخة.