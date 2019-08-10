شكرا لقرائتكم هدنة العيد: الجيش الليبي يرفض و"الوفاق" توافق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر العربية أن قيادة الجيش الوطني الليبي رفضت المقترح الأممي لهدنة خلال العيد.

ويأتي ذلك بينما أعلنت حكومة الوفاق في بيان لها قبول مقترح البعثة الأممية للهدنة الإنسانية المحددة خلال أيام عيد الأضحى

وأضافت حكومة الوفاق أن الهدنة ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق وحظر أنشطة الطيران وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين.

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وطالبت حكومة الوفاق البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الأطراف المتحاربين جنوب العاصمة طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.

وأعربت البعثة في تغريده عبر حسابها في تويتر، عن أملها بأن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل الأطراف الليبيين في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة من هذا الأسبوع.

وطالبت البعثة طرفي النزاع في مناسبات عدة بالموافقة على هدنة إنسانية، لكن كل هذه المحاولات فشلت.