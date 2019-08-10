وفاة والد وزيرة الاستثمار سحر نصر

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

توفي قبل قليل، أحمد عبد المنعم نصر، والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وفقا لما أعلنه المستشار الإعلامي لوزارة الإستثمار هاني الوزيري على صفحته على موقع فيس بوك .

وكتب الوزيري : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، توفي الى رحمه الله تعالى السيد/ أحمد محمد عبد المنعم نصر, والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأضاف الوزيري : ستقام صلاة الجنازة اليوم السبت 10 أغسطس عقب صلاة العصر من مسجد الثورة بشارع الثورة مصر الجديدة ، موضحاً أن تحديد موعد العزاء سيتم لاحقا.