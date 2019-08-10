الاخبار: شركة النفايات بصيدا روجت انها ستعاود العمل اليوم بعد تحرك اسامة سعد

ذكرت "​الاخبار​" انه لم يكد يمر وقت على إطلاق ​التنظيم الشعبي الناصري​ نداءً الى مناصريه مساء أمس للتحرك ليلاً لرفع ​النفايات​ المتراكمة في شوارع المدينة منذ يوم الأربعاء ونقلها الى معمل فرز النفايات، حتى روّجت الشركة المشغلة بأنها ستعاود بدءاً من صباح اليوم استقبال النفايات بعد تمنعها لثلاثة أيام. لكن الأمين العام للتنظيم النائب ​أسامة سعد​، لم ينتظر الشركة، ونزل مع عدد من عناصر التنظيم الى الشارع ليل أمس، وبدأ بجمع النفايات.

واوضحت ان سبب الأزمة توقف معمل فرز النفايات عن استقبال نحو 500 طن من النفايات من صيدا وبلدات قضاءي صيدا وجزين و​مدينة بيروت​، بسبب إعلان ​العمال​ عن تنفيذ ​إضراب​ رداً على تأخر إدارة المعمل في صرف الرواتب.

مصادر من داخل المعمل قالت إن العمال الذين يفوق عددهم 400 لم يقبضوا رواتبهم منذ 3 أشهر، فيما لم يقبض المهندسون وكبار الموظفين رواتبهم منذ شهر. تقاذفت القوى المعنية المسؤولية عن الأزمة التي سبقت ​عيد الأضحى​. الشركة المشغلة للمعمل ("أي بي سي") قالت إنها "تعاني من أزمة مالية نتيجة عدم صرف مستحقاتها من ​بلدية بيروت​ و​اتحاد بلديات صيدا​ ​الزهراني​ من الصندوق البلدي المستقل عن عام مضى، لقاء استقبال ومعالجة نفايات كل منها"، علماً بأن الشركة تتقاضى 95 دولاراً من كل من الاتحاد وبلدية بيروت عن كل طن واحد. ملايين الدولارات التي تحصّلها تلك تترافق مع اتهامات دائمة لـ"أي بي سي" على "سوء تشغيلها للمعمل ورميها أطناناً من النفايات في البحر وفي البحيرة المجاورين من دون فرز".

أما رئيس اتحاد بلديات صيدا ــــ الزهراني ورئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​، فقد نفى علمه المسبق بقرار المعمل التوقف عن استقبال النفايات، مستنكراً خطوة الشركة.

مصادر معنية كشفت لـ"الأخبار" عن نية العمال في شركة "أن تي سي سي" التي تتولى جمع النفايات، تنفيذ إضراب أيضاً، احتجاجاً على التأخر في صرف رواتبهم، ما قد يؤدي إلى استمرار الأزمة.