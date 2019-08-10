اشارت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لعب دوراً في إقناع ​الرئيس ميشال عون​ بأن المدخل لحل أزمة قبرشمون هو المصالحة التي اقترحها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​"، لافتة إلى أن "الرئيس عون كان متجاوباً باستعادة كل الأمور عبر المصالحة، منعاً لأن يذهب البلد إلى المجهول، واقتنع من الحريري بذلك بعد تقييم الأمور".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للشرق الأوسط: الحريري أقنع عون بأن مدخل الحل هو المصالحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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