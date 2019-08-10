الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ قلقه العميق اليوم بشأن الاشتباكات العنيفة بمدينة عدن ب​اليمن​ وحث على وقف العمليات القتالية.

ودعا غوتيريش في بيان أطراف الصراع إلى "إجراء حوار شامل لحل خلافاتها ومعالجة المخاوف المشروعة لكل اليمنيين"، بحسب ​رويترز​.

وقالت مصادر طبية الجمعة إن ما لا يقل عن ثمانية مدنيين قتلوا في عدن المقر المؤقت لحكومة اليمن المعترف بها دوليا، وسط تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة.

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وقتل ما لا يقل عن 30 شخصا خلال اشتباكات في معسكر الفريق الأمني ​​للقصر الرئاسي في عدن، بحسب ما نقلت محطة "العربية" عن مصادر لها.

وهزت انفجارات قوية عدن، ليل الجمعة، وسط اشتباكات عنيفة في جبل حديد خور مكسر، وسط المدينة، بحسب المحطة.

وشهدت الاشتباكات استخدام مختلف أنواع الاسلحة في محيط اللواء الرابع حماية رئاسية في اللحوم، شمال عدن.